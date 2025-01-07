На фронте 159 боевых столкновений: больше всего – на Покровском направлении

На фронте с начала суток 7 января состоялось 159 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба по состоянию на 22:00.

"С начала суток произошло 159 боевых столкновений, противник нанес 28 авиационных ударов, сбросив при этом 59 КАБ, 750 ударов дронами-камикадзе, совершил 3886 обстрелов позиций наших войск".

На Харьковском направлении наши войска отражали четыре атаки врага вблизи Волчанска и Тихого.

Агрессор совершил три атаки на наши укрепления на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении за день российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

На Северском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Васюковки, Бондарного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Щербиновка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 17 боестолкновений. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении враг 20 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное.

На Гуляйпольском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Новоселки.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался потеснить Силы обороны в районе острова Казацкий.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники за сегодня отбили 25 атак оккупантов, продолжается еще шесть боестолкновений.