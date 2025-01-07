В ЦПД ответили, есть ли угроза вторжения в Украину белорусских войск

В настоящее время угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"По состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет", - написал Коваленко.

Он отметил, что информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям.

"Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Напомним, сегодня, 7 января, стало известно, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Туда были переброшены дополнительные войска.

Подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Беларуси были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

Также известно, что в конце декабря из России в Беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.