В Канаде отреагировали на предложение Трампа войти в состав США

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли раскритиковала заявления избранного президента США об экономической слабости ее страны и предложение стать 51-м американским штатом, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в X (Twitter).

На пресс-конференции во вторник, 7 января, Трамп в очередной раз предложил превратить Канаду в 51-й штат США.

"Канада и Соединенные Штаты, это было бы действительно что-то. Не будет искусственно проведенной границы и станет понятно, как это выглядит, и национальная безопасность значительно бы улучшилась. Не забывайте: мы, по сути, защищаем Канаду", – заявил он.

Он также заявил, что США субсидируют канадскую экономику и не нуждаются в ее "машинах и пиломатериалах".

"Комментарии избранного президента Трампа демонстрируют полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наши люди сильны. Мы никогда не отступим перед угрозами", – ответила на это глава канадского МИД.

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

На фоне "тарифных угроз" канадский премьер Джастин Трюдо начал переговоры с ним. Они обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".

Накануне, 6 января, Трюдо подал в отставку с поста лидера своей Либеральной партии и заявил, что сложит полномочия премьера после избрания своего преемника.