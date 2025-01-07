Бои в Курской области: россияне усилили обстрелы Суджи

Российские оккупанты последнее время усиленно обстреливают Суджу Курской области. Также под атаками находятся прилегающие села, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет", - рассказал Дмитрашковский.

По его словам, с начала операции ВСУ в Курской области в результате российских обстрелов Суджи погибли 36 жителей города. Еще около 100 получили средние и тяжелые ранения.

Пресс-офицер уточнил, что для обстрелов Суджи россияне используют ЗРК С-300. Также враг массово использует FPV-дроны.

Он уточнил, что, по данным разведки, у россиян в регионе сосредоточено:

12 000 FPV- дронов;

около 800 "Ланцетов";

2,5 тысячи беспилотников Mavic.

Атаки ВСУ в Курской области

Напомним, несколько дней назад руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что украинские защитники атаковали россиян на нескольких направлениях в Курской области. Это стало для врага неожиданностью.

Украинские защитники уже смогли добиться определенного прогресса в регионе.

При этом сегодня, 7 января, стало известно, что украинские защитники атаковали командный пункт 810 бригады морской пехоты РФ.