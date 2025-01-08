Беспилотники атаковали нефтебазу в российском Энгельсе, произошел пожар

Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ, в районе нефтебазы возник пожар. Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.

Местные жители сообщили, что над несколькими районами города слышали около 25 сильных взрывов и увидели яркие вспышки в небе.

Кроме того, по данным жителей российского Энгельса, в районе нефтебазы возник большой пожар.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БпЛА.

Обновлено: Впоследствии Бусаргин информировал о "попадании обломков на промышленный объект в Энгельсе" якобы сбитого БпЛА.

Позже губернатор добавил, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БпЛА.

Справка: В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.