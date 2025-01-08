Беспилотники атаковали нефтебазу в российском Энгельсе, произошел пожар
Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ, в районе нефтебазы возник пожар. Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.
Местные жители сообщили, что над несколькими районами города слышали около 25 сильных взрывов и увидели яркие вспышки в небе.
Кроме того, по данным жителей российского Энгельса, в районе нефтебазы возник большой пожар.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БпЛА.
Обновлено: Впоследствии Бусаргин информировал о "попадании обломков на промышленный объект в Энгельсе" якобы сбитого БпЛА.
Позже губернатор добавил, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке БпЛА.
Справка: В Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.
Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги.