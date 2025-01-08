Курс валют НБУ на 8 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 января 2025 года
Курс доллара, по сравнению с 7 января, вырос до уровня 42.2297 за 1 доллар.
Евро подешевел на 3 коп до 43.8767 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 52.9075 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 24 коп до 46.5444 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.3062 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|42.229700
|EUR
|Евро
|43.876700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.907500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.544400
|PLN
|Польский злотый
|10.306200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.