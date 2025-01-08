Курс валют НБУ на 8 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 7 января, вырос до уровня 42.2297 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 43.8767 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 52.9075 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 24 коп до 46.5444 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.3062 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 42.229 700 EUR Евро 43.876 700 GBP Фунт стерлингов 52.907 500 CHF Швейцарский франк 46.544 400 PLN Польский злотый 10.306 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.