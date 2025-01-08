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Курс валют НБУ на 8 января

Курс валют НБУ на 8 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 8 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 7 января, вырос до уровня 42.2297 за 1 доллар.

Евро подешевел на 3 коп до 43.8767 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 52.9075 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 24 коп до 46.5444 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.3062 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 42.229700 +0.0338
EUR Евро 43.876700 --0.0324
GBP Фунт стерлингов 52.907500 +0.0213
CHF Швейцарский франк 46.544400 --0.236
PLN Польский злотый 10.306200 --0.0149

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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