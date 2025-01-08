DeepState: Оккупанты продвинулись в Донецкой, Харьковской и Курской областях РФ

В ночь на 8 января аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в местах проведения спецоперации в российской Курской области, сообщает Украинская правда.

В частности, по данным DeepState, враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, возле Нескучного и Янтарного Донецкой области.

Ситуация на Кураховском направлении по состоянию на 8 января, согласно карте DeepState

Ситуация в Торецке. Карта: DeepState

Ситуация в Покровском направлении. Карта: DeepState

Кроме того, стало известно о продвижении оккупантов в Двуречной на Харьковщине.

Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ.

В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курщине.

Ранее Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.