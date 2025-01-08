DeepState: Оккупанты продвинулись в Донецкой, Харьковской и Курской областях РФ
В ночь на 8 января аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о продвижении врага на Донетчине, Харьковщине и в местах проведения спецоперации в российской Курской области, сообщает Украинская правда.
В частности, по данным DeepState, враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, возле Нескучного и Янтарного Донецкой области.
Кроме того, стало известно о продвижении оккупантов в Двуречной на Харьковщине.
Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ.
В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" в Курщине.
Ранее Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.