РФ потеряла на войне еще почти 1700 военных и 19 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1660 военных, 16 бронемашин, 19 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили: