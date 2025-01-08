РФ потеряла на войне еще почти 1700 военных и 19 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1660 военных, 16 бронемашин, 19 артсистем и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 801 670 (+1660) человек ликвидировано;
- танков – 9714 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 20 205 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 21 729 (+19) ед.;
- РСЗО – 1260 ед.;
- средства ПВО – 1038 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 727 (+19) ед.;
- крылатых ракет – 3014 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 33307 (+81) ед;
- специальной техники – 3681 ед.