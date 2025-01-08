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РФ потеряла на войне еще почти 1700 военных и 19 артсистем – Генштаб

РФ потеряла на войне еще почти 1700 военных и 19 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1660 военных, 16 бронемашин, 19 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 801 670 (+1660) человек ликвидировано;
  • танков – 9714 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин – 20 205 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 21 729 (+19) ед.;
  • РСЗО – 1260 ед.;
  • средства ПВО – 1038 ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 727 (+19) ед.;
  • крылатых ракет – 3014 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33307 (+81) ед;
  • специальной техники – 3681 ед.

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