На "Рамштайне" определят план обороноспособности Украины на следующие два года

Во время предстоящего 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 9 января намерены определить оборонные способности Украины в поддержку сил сдерживания до 2027 года, сообщает Украинская правда.

В сообщении Пентагона отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин отбудет из Вашингтона на авиабазу Рамштайн, Германия, где 9 января проведет 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

"На этой знаковой встрече министр Остин встретится с министрами обороны и высшим военным руководством со всего мира, чтобы обсудить насущные потребности Украины на поле боя, долгосрочные оборонные потребности, а также важную координацию, которая осуществляется через коалиции сил и средств.

Встреча будет сосредоточена на необходимости обеспечения непрерывного снабжения ключевых сил и средств, включая системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, а также на усилиях по укреплению оборонно-промышленной базы" , – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили два высокопоставленных представителя оборонного ведомства США, во время предстоящего 25-го заседания UDCG на авиабазе Рамштайн в Германии группа коалиционных лидеров соберется, чтобы определить оборонные способности Украины в поддержку развития надежных сил сдерживания до 2027 года.

В Пентагоне напоминают, что UDCG, которую Остин основал в ответ на неспровоцированное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года, является коалицией около 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения потребностей безопасности Украины.

В рамках общей UDCG существует коалиционная лидерская группа, состоящая из восьми коалиций сил и средств. Каждая коалиция представляет один из аспектов военных возможностей Украины и возглавляется по меньшей мере двумя отдельными странами-членами НАТО.

"Лидеры этих коалиций должны одобрить дорожные карты, которые определяют потребности и цели Украины в сфере военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности до 2027 года.

Эти дорожные карты предназначены для того, чтобы дать возможность донорам планировать и поддерживать Украину в будущем" , – отметил представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, существует ли беспокойство относительно дальнейшей судьбы UDCG, если американская поддержка группы уменьшится после прихода к власти новой администрации 20 января, чиновники подчеркнули, что многосторонний характер построения UDCG и ее коалиций поможет укрепить устойчивость группы в будущем:

"Мы уверены, что многосторонний подход, заложенный министром Остином, а также его приверженность совместной работе и уважение к возможностям европейских стран позволили сделать больше вместе, чем мы могли бы сделать по отдельности".﻿

"Я не могу говорить о решении следующей администрации (избранного президента США Дональда Трампа - ред.) относительно ее роли в UDCG, но я уверен в преданности европейских партнеров и их возможностях и опыте. И я убежден, что эти коалиции будут работать" , – сказал чиновник.

Подтверждая точку зрения первого чиновника, второй чиновник Пентагона отметил, что, хотя 25-я UDCG будет последней для Остина, Министерство обороны США не свернет работу группы, она продолжится.

В американском оборонном ведомстве напомнили, что с момента основания UDCG в апреле 2022 года США, их союзники и партнеры выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

25-я встреча UDCG запланирована на четверг, 9 января.