В ISW проанализировали ситуацию с российским продвижением в Торецке

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что российские захватчики используют свое преимущество в численности для продвижения в Торецке. Кроме того, специалисты сделали предположение, как россияне намерены использовать свои успехи в Торецке.

Российские войска недавно продвинулись в Торецке после нескольких недель более быстрых наступательных операций и достижений в этом районе.

В обзоре напоминают, что войска РФ активизировали наступательные операции на Торецком направлении в июне 2024 года, вероятно, с целью уменьшить украинский выступ в этом районе и лишить украинские силы возможности обстреливать тыловые российские районы в направлении Часового Яра и Покровска, на которых в то время были сосредоточены основные усилия россиян.

С июня 2024 года российские войска медленно и постепенно продвигались к Торецку и прилегающим населенным пунктам, но в последние недели активизировали наступательные операции и достигли тактических успехов в северной и северо-западной частях Торецка.

"Российские войска, похоже, меняют тактику штурма в Торецке, чтобы подавить украинские силы и способствовать тактическим успехам в пределах населенного пункта" , – говорится в отчете.

"Они, вероятно, используют свое преимущество в численности личного состава, чтобы интенсифицировать наступательные действия и продвинуться в пределах Торецка" , – добавляют в ISW.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи в Торецке для продвижения дальше на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Захватчики могут намереваться закрепиться на северо-западе Торецка и в центре Щербиновки (к западу от Торецка), чтобы продвинуться вдоль трассы Т-05-16 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов, пытаясь создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка - Дружковка - Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

Российские войска также могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часового Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить украинский "карман" в этом районе и выровнять линию фронта к западу и юго-западу от Константиновки.

"Такое продвижение затруднит способность Украины контратаковать в ближнем тылу России к юго-востоку от Часового Яра, в том числе в направлении Клещеевки, и позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-беспилотники в пределах досягаемости города" , – говорится в отчете.

Российские войска также могут попытаться продвинуться на запад и северо-запад от Нью-Йорка и Леонидовки в направлении автодорог Н-20 Донецк - Константиновка и Н-32 Покровск - Константиновка, чтобы потеснить Константиновку с юга и создать более стабильный южный фланг для наступления на Константиновку.

Эксперты отмечают, что российские войска, вероятно, смогут достичь более быстрого продвижения в полях и небольших населенных пунктах к северу и западу от Торецка, чем они смогли достичь в своем медленном продвижении к городу Торецк.

Подразделения российской армии в этом районе могут попытаться повторить короткие, тактически важные механизированные атаки, которые проводили на Кураховском и Угледарском направлениях осенью 2024 года, если они будут иметь достаточный резерв бронетехники для этого сектора.

"Российские войска могут попытаться использовать тактические достижения в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинское укрепление к юго-западу от Торецка. Они могут попытаться использовать достижения в пределах Торецка и на участке Торецк-Щербиновка-Нью-Йорк, а также недавние российские достижения к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинский "карман" между Воздвиженкой (к востоку от Покровска) и Торецком.

Российское продвижение к востоку от Покровска и к западу от Торецка может быть частью постоянных усилий, направленных на получение преимуществ, которые позволяют захватить любую территорию, несмотря на ее относительную незначительность" , – указывают аналитики.

Вместе с тем, по мнению специалистов, российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если российское военное командование не усилит имеющуюся группировку войск в этом районе войсками из других прифронтовых районов.

"Российское военное командование может продолжать предоставлять приоритет Покровскому и Кураховскому направлениям, но уменьшить приоритетность наступательных операций на других участках фронта, таких как Купянское или Боровское направления, с целью передислокации сил на Торецкое направление" , – отметили в ISW.

"Сейчас ISW не готов предоставить прогноз относительно того, как россияне будут распределять усилия под Торецком" , – добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW за 7 января