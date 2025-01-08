На Херсонщине из-за обстрелов за сутки два человека погибли, еще девять ранены

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли удары по 37 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего два человека погибли, еще девять получили ранения. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Захватчики атаковали Берислав, Томину Балку, Тягинку, Красный Маяк, Одрадокаменку, Белозерку, Шляховое, Станислав, Приднепровское, Новоберислав, Надеждовку, Широкую Балку, Новокаиры, Качкаровку, Никольское, Антоновку, Приднепровское, Зеленовку, Камышаны Монастырское, Веселое, Змиевку, Ивановку, Кизомыс, Козацкое, Львовое, Николаевку, Михайловку, Новоалександровку, Новорайск, Новотягинку, Ольговку, Понятовку, Садовое и Херсон.

Вражеским ударам подверглись жилые кварталы населенных пунктов области и критическая инфраструктура.

Российская армия повредила, в частности, три многоэтажных и пять частных домов, изуродовала газопровод, хозяйственное сооружение, гараж, автобус, коммунальный и частный транспорт.