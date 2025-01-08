Подготовка к новым выборам займет не менее полугода – Шуляк

Проведение выборов возможно только через шесть месяцев после завершения военного положения. Также нужно будет решить, где обустроить новые участки, поскольку немалое их количество было разрушено врагом.﻿ Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Шуляк, в декабре 2023-го состоялась встреча всех парламентских фракций и групп в формате "Диалога Жана Моне", во время которой был подписан соответствующий документ, согласно которому все соглашаются с тем, что проведение выборов возможно через шесть месяцев после окончания военного положения.

"То есть полгода - это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства" , - пояснила она.

Вопрос разрушенных участков

Глава партии "Слуга народа" также отметила, что немалую роль в подготовке к избирательному процессу играет Центральная избирательная комиссия, которая занимается реестром избирателей, который был закрыт 24 февраля 2022-го, а также учетом избирательных участков.

"Тысячи таких участков, к сожалению, разрушены, потому что в основном они находились или в детских садах, или в школах, которые были уничтожены агрессорами. Поэтому нужно понимать, где будут новые участки, на базе чего они будут" , - заявила Шуляк.

Выборы президента в Украине

Как объяснял ранее глава украинского парламента Руслан Стефанчук, Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов во время войны. В то же время запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения". Это правило распространяется и на парламентские выборы.