Трамп ответил журналистам, когда он планирует встретится с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "гораздо раньше чем через шесть месяцев". Об этом он заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, Флорида, сообщает Лига.net.

У Трампа спросили, когда он готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить завершение российско-украинской войны.

"Я не могу сказать вам этого точно, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным встречаться до 20 числа [тогда состоится инаугурация Трампа]" , – ответил он.

На уточняющий вопрос, собирается ли избранный президент США провести разговор с диктатором РФ в течение трех-шести месяцев, Трамп сказал: "Надеюсь сделать это гораздо раньше чем через шесть месяцев".