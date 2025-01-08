Россияне запустили по Украине более 60 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 8 января российские войска нанесли очередной удар "Шахедами" и дронами-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник, еще 22 - локально потеряны (из них четыре улетели в Россию и Беларусь).

Об этом сообщили﻿ Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты применили 64 ударных и имитационных беспилотника, которые запустили с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. 22 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России, один - в Беларусь" , - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.