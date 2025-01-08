Режим Мадуро заявил об аресте в Венесуэле украинцев, якобы готовивших теракт

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения объявил об аресте семерых иностранцев, которых он обвинил в том, что они являются «наемниками», которые пытаются помешать ему принять присягу на пост президента страны, сообщает Радио Свобода.

Мадуро заявил, что среди задержанных двое американцев, двое колумбийских «киллеров» и трое «наемников с войны в Украине», которые, по его словам, участвовали в планировании «террористических актов» накануне его инаугурации, запланированной на 10 января.

Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало, есть ли среди задержанных в Венесуэле граждане Украины.

Сообщения о задержании, в частности, американцев появилось через несколько часов после того, как президент Джо Байден принял в США венесуэльского оппозиционного кандидата в изгнании Эдмунда Гонсалеса.

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