Почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести за прошлый год

Почти 30 тысяч украинцев получили статус пропавших без вести с начала 2024 года - это военные и гражданские.﻿﻿ Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает Украинская правда.

Сейчас в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, более 71 тысячи записей. Речь идет и о военных, и о гражданских. Только с начала 2024 года почти 30 тысяч человек получили такой статус. Выделить данные по военным Добросердов отказался, поскольку это секретная информация.

"Раз в месяц мы сводим статистику пропавших без вести по регионам - по месту регистрации лица, пропавшего без вести. По данным по состоянию на конец декабря 2024 года на первом месте - Донецкая, далее Днепропетровская и Харьковская области" , – говорится в сообщении.

Больше деталей: До сих пор находятся в розыске 59 тысяч украинцев. Всего 7,5 тысяч из них официально подтверждены Международным Комитетом Красного Креста (МККК) как пленные.

По состоянию на 1 января 2025 года розыск 9255 человек прекращен. Среди них 3923 в связи с установлением места нахождения, то есть они живы. Также идентифицировано 5332 тела.

Кроме этого, в реестре собирается информация о неидентифицированных телах. Таких записей сейчас более 3,2 тысячи.