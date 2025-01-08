Панама ответила на заявление Трампа о возможном силовом захвате Панамского канала

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача подчеркнул, что суверенитет страны над Панамским каналом "не подлежит обсуждению". Так он отреагировал на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа, отметившего, что не исключает применения военной силы для установления контроля над каналом. Об этом пишет CNN, сообщает Зеркало недели.

Во время пресс-конференции во вторник Мартинес-Ача подчеркнул, что Панама категорически отвергает любые попытки подвергнуть сомнению суверенитет страны над этим стратегическим объектом.

"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению. Наш канал имеет миссию служить человечеству и международной торговле. Это одна из самых ценных услуг, которые мы предлагаем миру: гарантия нейтралитета и неучастия в конфликтах. Единственные руки, контролирующие канал, панамские, и так будет всегда" , – сказал министр.

Хавьер Мартинес-Ача также добавил, что ни один представитель панамского правительства не имел официальных или неофициальных контактов с Дональдом Трампом или его командой.