Вбросы Венгрии относительно приостановления Украиной транзита газа России являются лишь попыткой переложить проблемы с больной головы на здоровую.﻿ Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел (МИД) Украины, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Выбросы Венгрии

Вчера, 7 января, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы поставила Европейский союз (ЕС) в затруднительное положение тем, что приостановила транзит российского газа через свою территорию.

Он отметил, что в последнее время в Европе цены на газ стали намного выше из-за якобы искусственного сокращения его поставок, а также блокирования определенных маршрутов.

Реакция МИДа

В МИД заявление Сийярто назвали очередной манипуляцией и частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления. В ведомстве напомнили, что, согласно заявлению Европейской комиссии, заблаговременно анонсированное решение Украины о приостановлении транзита вражеского газа не имело негативного влияния на энергетическую безопасность ЕС.

"Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность... Как следствие, эра зависимости Европы от российских энергоносителей подходит к концу" , - добавили в МИД,

В ведомстве заявили, что все европейские страны нашли возможность обеспечить себя альтернативными энергоносителями из Соединенных Штатов Америки (США) и Ближнего Востока. Все, кроме двух стран-членов ЕС - Венгрии и Словакии, которые теперь пытаются "переложить свои проблемы с больной головы на здоровую" и сохранить свою зависимость от России.

"Если для венгерской стороны в приоритете усиление России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ" , - добавили в МИД.

Остановка транзита газа России через Украину

1 января 2025-го Украина приостановила транзит газа страны-террориста России через свою территорию. Страны-члены ЕС были готовы к соответствующему шагу и способны получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова транспортировать газ в Европу при условии, что он не будет российским.