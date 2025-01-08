Норвегия выделит €14 млн на разминирование Украины с помощью собак-миноискателей

Норвегия в 2025 году выделит 164 миллиона норвежских крон (около 14 млн евро) в поддержку усилий по разминированию Украины, в том числе с использованием собак-саперов, сообщает Корреспондент.

В Ромнах норвежская организация Norsk Folkehjelp и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) создали тренировочную базу для собак-саперов и кинологов.

Начиная с 2022 года, тренировочный центр профессионализировал и систематизировал работу по обеспечению собак и кинологов лучшими условиями для участия в разминировании.

В правительстве Норвегии отметили, что Norsk Folkehjelp стала одним из 69 сертифицированных международных партнеров, оказывающих помощь в разминировании.