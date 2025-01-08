Минюст США конфисковал недвижимость российского олигарха за нарушение санкций

Министерство юстиции США заявило о конфискации в Майами недвижимости, принадлежащей российскому олигарху Виктору Перевалову, за нарушение американских санкций против РФ, сообщает Укринформ.

"Министерство юстиции объявило, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным распоряжением о конфискации, вынесенном 7 января, оно обеспечило конфискацию двух роскошных квартир в Майами, которые обслуживались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против россиянина Виктора Перевалова" , - отметили в пресс-службе.

Конфискованная собственность имеет общую стоимость примерно 1,8 млн. долларов США.

Отмечается, что 26 января 2018 Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против российского олигарха Виктора Перевалова и других после российского вторжения в Крым.

Он является соучредителем российской строительной компании "ВАД", занимавшейся строительством трассы "Таврида" во временно оккупированном Россией Крыму.