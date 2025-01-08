Биограф Илона Маска считает, что тот сходит с ума

Биограф американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что владелец компании Space X глубоко болен и может сойти с ума. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Корреспондент.

"Я небезосновательно считаю, что Илон Маск может сойти с ума. Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в Интернете в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признал наличие психических заболеваний, употребления тяжелых наркотиков и сильного стресса, теперь есть основания опасаться, что он глубоко болен" , - сообщил Абрамсон.

По словам Абрамсона, если бы Маск не обладал многими важными для цивилизации отраслями, ситуация не вызвала бы беспокойства.

"Но его приближение к президентству означает, что его безумие и растущее подстрекательство к насилию в мире ставят под угрозу всех нас" , - заявил биограф миллиардера.

Он призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, "чтобы защитить Америку от Илона Маска".

"Если не будут приняты никакие меры - а я подозреваю, что никакие меры не будут приняты - то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой на посту президента в ближайшие годы (если это произойдет), ляжет на головы не только тех, кто его поддерживает, но и тех, кто проигнорировал насущные, обоснованные предупреждения, подобные этому" , - заявил Абрамсон.

Стоит отметить, что Дональд Трамп уже жалуется на постоянное присутствие миллиардера рядом со своим окружением, о чем заявила журналистка New York Times Мэгги Габерман.