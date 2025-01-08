Турция пригрозила военной операцией в Сирии против курдских группировок

Турция может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований, если руководители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, не покинут сирийскую территорию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Со ссылкой на CNN Turk, сообщает Лига.net.

"Новая администрация в Сирии, очевидно, должна осознать эту проблему и принять необходимые меры для обеспечения национальной целостности и региональной целостности своей страны. Это наше ожидание" , – сказал он.

Говоря об "ультиматумах или условиях" для курдских группировок на территории Сирии, глава турецкого МИД отметил: "Те, кто приезжает из Турции, Ирана и Ирака, и являются международными террористами, должны уехать. Представители РПК должны покинуть страну. Честно говоря, мы не видим пока никакой подготовки к этому, не видим никакого умысла. Если вы не хотите военной операции в регионе, условия для этого четкие".

В то же время Фидан отметил, что сирийские курды, не принадлежащие к "Рабочей партии Курдистана", должны иметь возможность "жить нормальной жизнью, не опасаясь за свою жизнь или имущество".

"Это будет гарантировано новой сирийской администрацией, поскольку это одно из наших требований" , – добавил министр.

Он подчеркнул, что жизнь и имущество сирийских и курдских граждан "будут под защитой, и они станут частью новой администрации, где они будут существовать как равные граждане".