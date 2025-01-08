На Хмельнитчине наркозависимый и дезертир подорвали железнодорожные пути

В Хмельницкой области задержали двух наемников страны-агрессора, которые пытались совершить диверсию на железной дороге. Приспешниками врага оказались двое жителей области в возрасте 28 и 29 лет. Один из них – наркозависимый, другой – дезертир, самовольно покинувший свою воинскую часть и скрывавшийся, сообщает Левый берег.

Как сообщили в Нацполиции и СБУ, правоохранители установили и задержали диверсантов в течение суток после совершения преступления. В поле зрения ФСБ оба молодых человека попали, когда искали «легкий» заработок на тематических Телеграмм-каналах.

Мужчины установили самодельное взрывное устройство дистанционного управления, которое начинили тротилом и пластидом и совершили подрыв на путях между станциями. Взрывчатку диверсанты активировали с приближением локомотива. Для «отчетности» перед кафиров зафиксировали подрыв колеи на камеру телефона.

В результате происшествия никто не пострадал. Машинисту удалось вовремя остановить поезд, а после ремонта железнодорожного полотна эшелон с грузом продолжил движение в пункт назначения.

Убегая с места происшествия, фигуранты сменили авто и пересели в другое, чтобы скрыть следы преступления. Однако им это не помогло. Во время обыска у задержанных изъяли взрывчатые элементы и мобильные телефоны с доказательствами диверсии.

Вместо обещанных денег из РФ фигуранты получили от следователей Службы безопасности подозрение по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.