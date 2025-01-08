Какие банки в Украине являются самыми прибыльными – данные НБУ

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем год назад.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Рейтинг по прибыльности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 56,314 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (12,861 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 6,952 млрд гривен.

Далее идут государственный Укрэксимбанк - 6,029 млрд гривен и банк иностранной банковской группы Креди Агриколь Банк - 5,925 млрд гривен.

По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 388 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).