Остин отправился на "Рамштайн" в Германии - последний раз в качестве главы Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию на авиабазу "Рамштайн" для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины – последний раз перед завершением полномочий администрации Байдена, сообщает Европейская правда.
Остин опубликовал видео, как готовится к вылету в Германию и напомнил, что для него это будет последняя поездка на базу "Рамштайн" в роли министра обороны США – до инаугурации Дональда Трампа остается уже меньше двух недель.
"Я направляюсь в Германию, чтобы принимать 25-ю встречу Контактной группы по обороне Украины – коалиции исторического значения, которая объединила усилия для помощи Украине в защите ее суверенной территории", – отметил Ллойд Остин.
В пресс-службе Пентагона подтвердили, что заседание запланировано на 9 января и на нем планируют обсуждать нынешние и долгосрочные оборонные потребности Украины.
"Встреча будет фокусироваться на необходимости обеспечить непрерывные поставки возможностей ключевого значения, в частности систем противовоздушной обороны, артиллерийских снарядов и бронетехники, а также на усилиях для улучшения оборонно-промышленной базы", – отметили в коммюнике.
Ранее неофициально сообщалось, что заседание формата планируют на 9 января и что в этот день администрация Джо Байдена намерена объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.
Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США; лично Ллойд Остин сыграл большую роль в организации этой инициативы. Формат "Рамштайн" объединяет более 50 государств мира, большинство – члены НАТО.
На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньшей.