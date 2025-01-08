В НБУ опровергли информацию о блокировке карт за частое снятие наличных

Национальный банк Украины опровергает информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении НБУ, отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных - более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности" , - говорится в заявлении.

В Нацбанке отметили, что медиа ссылаются на "рекомендации НБУ по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретные документы.

"Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет" , - заявили в НБУ.

В пресс-службе добавили, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.