В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе: снабжала топливом аэродром

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазе в российском городе Энгельс в ночь на 8 января.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристал" в Энгельсе Саратовской области. В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект" , - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется российская стратегическая авиация.

Более подробная информация о последствиях попадания уточняется.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам" , - добавили в Генштабе.

Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Ранее о пожаре на нефтебазе в Энгельсе сообщали российские Telegram-каналы, а затем подтвердил губернатор Саратовской области.