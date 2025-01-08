В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе: снабжала топливом аэродром
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазе в российском городе Энгельс в ночь на 8 января.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристал" в Энгельсе Саратовской области. В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что эта нефтебаза снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется российская стратегическая авиация.
Более подробная информация о последствиях попадания уточняется.
"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - добавили в Генштабе.
Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Ранее о пожаре на нефтебазе в Энгельсе сообщали российские Telegram-каналы, а затем подтвердил губернатор Саратовской области.