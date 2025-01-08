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В Минобороны утвердило новые стандарты медподготовки для военных

В Минобороны утвердило новые стандарты медподготовки для военных
Фото: president.gov.ua

Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Новые учения будут включать лекции и практические занятия, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в Минобороны, теперь будет два стандарта подготовки.

Домедицинская помощь - то, чему учат на БЗВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых, и другие навыки, которыми должен владеть каждый военнослужащий.

Расширенная домедицинская помощь базового уровня - углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержку кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.

Формат обучения:

  • лекции с мультимедийным сопровождением;
  • практические занятия в малых группах;
  • симуляции в полевых условиях.
"Сертифицированные инструкторы будут оценивать знания и навыки военнослужащих через теоретические и практические задания. Те, кто продемонстрирует высокие результаты, смогут продолжить обучение по медицинским специальностям", - сказано в сообщении.

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