В Минобороны утвердило новые стандарты медподготовки для военных

Министерство обороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Новые учения будут включать лекции и практические занятия, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в Минобороны, теперь будет два стандарта подготовки.

Домедицинская помощь - то, чему учат на БЗВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых, и другие навыки, которыми должен владеть каждый военнослужащий.

Расширенная домедицинская помощь базового уровня - углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержку кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.

Формат обучения:

лекции с мультимедийным сопровождением;

практические занятия в малых группах;

симуляции в полевых условиях.