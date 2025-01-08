Премьер Канады прокомментировал заявления Трампа о "51-м штате"
Премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США, о чем в последнее время постоянно шутит избранный президент Дональд Трамп, сообщает Европейская правда.
"Нет никаких шансов, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и общины обеих наших стран имеют преимущества от того, что мы являемся друг для друга крупнейшими партнерами в вопросах торговли и безопасности", – заявил Трюдо.
Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.
Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз были отмечены неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штате США".
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что такие заявления Трампа демонстрируют "полное непонимание того, что делает Канаду сильной страной".
Одновременно Трамп возобновил разговоры о том, что хотел бы присоединить остров Гренландия, принадлежащий Дании, и сопровождал такими комментариями поездку своего сына на остров.