Глава МИД Австрии временно возглавит правительство до создания коалиции

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг временно возглавит правительство с пятницы. Об этом пишет агентство APA, сообщает Европейская правда.

В пятницу федеральный президент Александр Ван дер Беллен "поручит ему продолжение управления Федеральной канцелярией и председательство во временном федеральном правительстве", сообщили в канцелярии австрийского президента.

Этот шаг необходим, поскольку канцлер Карл Нехаммер уходит с должности в пятницу после провала коалиционных переговоров.

Для Шалленберга, который также остается министром иностранных дел, это уже второй срок на посту главы правительства. После отставки Себастьяна Курца (ÖVP) он исполнял обязанности канцлера в течение двух месяцев в 2021 году, прежде чем должность председателя Народной партии и канцлера занял Карл Нехаммер.

Шалленберг вряд ли войдет в состав следующего правительства. Он объявил, что не хочет занимать министерскую должность при ультраправом канцлере Герберте Кикле.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.