Драпатый доложил Зеленскому, как решаются проблемные вопросы в 155 бригаде

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый уверяет, что держит на контроле дело 155 бригады имени Анны Киевской, проблемы в которой были освещены в журналистском расследовании. Для проверки эффективности действий, предпринимаемых для улучшения ситуации, будет действовать специальная горячая линия, сообщает Украинская правда.

"На днях доложил верховному главнокомандующему Вооруженных сил о ситуации в 155 бригаде и решениях, которые принимаются командованием Сухопутных войск для поддержки подразделения и решения проблемных вопросов, озвученных как самими военнослужащими, так и журналистами. Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных.

Также встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы собственными глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением" , – отметил он.

"Считаю, что было рано выходить в публичную плоскость до установления всех обстоятельств, однако на сегодня уже могу проинформировать общество о мерах, принимаемых в КСВ, для стабилизации ситуации в 155 бригаде.

Все события с созданием 155 бригады произошли до моего назначения в КСВ. Однако считаю своим долгом реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно - на всех уровнях, которые от меня зависят" , – добавил командующий.

По словам Драпатого, поскольку формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев, "никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса".

Мол, проект такого масштаба для КСВ стал вызовом, и не все службы сработали на отлично. Французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной, уверяет командующий.

По словам генерал-майора, большинство системных недостатков, допущенных командованием Сухопутных войск, Генеральным штабом ВСУ, Оперативным командованием на всех этапах формирования 155 бригады сейчас проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения.

Сейчас фокус - на комплектовании бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев.

"Я этим вопросом занимаюсь лично. Готов рассмотреть всех, обращайтесь по этому электронному адресу: 155bde@mil.ua" , - заверил Драпатый.

По словам командующего, Министерство обороны работает над обеспечением бригады "по-максимуму".

Для усиления комбрига в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов, что уже принесло определенные результаты, например, возвращение военнослужащих, самовольно покинувших часть, утверждает командующий.

"По моему решению с сегодняшнего дня будет действовать специальная горячая линия командующего Сухопутных войск для военнослужащих 155 бригады. Кроме официальных ежедневных докладов хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел.

Телефон: 0800-500-410 (после прослушивания - цифра 5). Работает с 09.00 до 18.00 ежедневно.