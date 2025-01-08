РФ отказалась ремонтировать свои военные корабли в Крыму – Плетенчук

Россияне окончательно отказались от ремонта своих военных кораблей на мощностях в Крыму. Они боятся возможности украинских ударов.﻿ Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Мы уже доказали на практике, что использовать ремонтные базы для Черноморского флота россиян больше не получится. Чтобы восстанавливать корабли, сначала их нужно туда завести, а сейчас никто этого не будет делать" , - заявил Плетенчук.

Он напомнил о том, что Украина уничтожила малый ракетный корабль "Циклон" в Севастопольской бухте, нанесла два удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" в Керчи.