Беларусь проведет военные учения вблизи украинской границы

Беларусь проведет военные сборы недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным белорусского Минобороны, с 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

В ходе сбора планируется осуществить:

прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;

восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;

подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил.

Военные учения в Беларуси

С начала полномасштабного вторжения в Украину Беларусь активно поддерживает российский режим. На ее территории базируются российские войска, авиация и военная техника.

Кроме того, белорусские власти участвуют в провокациях, повторяя обвинения Кремля в адрес Украины, в частности о якобы нарушении воздушного пространства. Минск также сообщил о переброске дополнительных сил к украинской границе.

Ранее мы писали о том, что на территории Беларуси проводились военные учения, которые продолжались до 31 декабря. Из-за этого в Ровенской и Волынской областях могли участиться воздушные тревоги.

Отмечается, что в случае запуска ракет с территории Белоруссии, они за считанные минуты могут достичь украинского региона.