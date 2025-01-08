В Беларуси опубликовали фото заключенного экс-кандидата в президенты Бабарико в тюрьме

В Беларуси впервые за годы опубликовали кадры с заключенным экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико. Об этом пишет белорусское издание "Наша Нива", сообщает Европейская правда.

Видео и фото с Бабарико в Новополоцкой колонии опубликовали в канале также заключенного блогера Романа Протасевича. С Бабарико не было связи около двух лет.

В коротком видео Бабарико передает теплые слова своим родным.

Напомним, Виктор Бабарико – бывший председатель "Белгазпромбанка". Его арестовали в июне 2020 года, когда банкир пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах.

В июле 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

В апреле 2023 года Виктора Бабарико забирали из колонии в госпиталь, его соратники заявляли об избиении. По словам одного из экс-политзаключенных, в течение весны и лета 2023 года Бабарико держали в полной изоляции от других.

Напомним, в 2024 году Лукашенко начал постепенно отпускать на свободу десятки политзаключенных, для помилования от них требуют "покаяться в содеянном".