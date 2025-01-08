Оккупанты разрушили некоторые позиции ВСУ в Часовом Яру и Торецке – ОСГВ "Хортица"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны во время введения штурмовых действий в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек и в Торецке.

"При проведении наступательных действий в городской застройке враг активно применял ударные БПЛА. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции подверглись разрушению" , – говорится в сообщении.

Военные отмечают, что сейчас принимаются меры для того, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Отметим, портал "Милитарный" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.

Исполняющий обязанности командира полка "Цунами" с позывным "Мансур" сообщил, что в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.