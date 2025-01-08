Маск публично нахамил Трюдо за ответ Трампу и назвал "девочкой"

Американский миллиардер Илон Маск публично нахамил премьеру Канады Джастину Трюдо под его заявлением, где тот исключил присоединение Канады к США, о чем в последнее время постоянно говорит избранный президент Дональд Трамп, сообщает Европейская правда.

Грубый комментарий Маска появился под твитом Джастина Трюдо, где тот категорически исключил возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам, о чем активно говорит избранный президент Дональд Трамп.

Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-ом штате" и Трюдо как "губернаторе штата".

"Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что не имеет значения, что ты говоришь" , – написал Илон Маск.

Напомним, из-за политического кризиса в Канаде Джастин Трюдо 6 января объявил об отставке с поста лидера своей Либеральной партии, а после избрания преемника сложит полномочия главы правительства.

Трамп тем временем опубликовал несколько сообщений с "присоединенной Канадой".

Одновременно Трамп возобновил разговоры о том, что хотел бы присоединить остров Гренландия, принадлежащий Дании, и сопровождал такими комментариями поездку своего сына на остров.