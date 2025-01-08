Военную экономику РФ в этом году ожидают проблемы – Bloomberg

Вторжение президента Владимира Путина в Украину вызвало экономический рост в России, основанный на правительственном стимулировании. Почти три года спустя появляются признаки того, что пора платить по счетам.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, сочетание рекордно высоких процентных ставок и сохраняющейся инфляции все больше ставит под угрозу прогнозы на 2025 год.

"Относительно хороший период для российской экономики, который базировался на ранее накопленных ресурсах, закончился" , - сказал Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник Центробанка.

По его словам, высокая инфляция съедает весь этот кратковременный рост.

Вдобавок ко всему, Россия сталкивается с санкциями, недавним ослаблением валюты, неясными перспективами цен на нефть и перспективой того, что ее крупнейший торговый партнер, Китай, не сможет самостоятельно избавиться от серьезных экономических проблем.

Центральный банк прогнозирует резкое снижение темпов роста в 2025 году до 0,5% по сравнению с прогнозируемыми 3,5-4% в прошлом году, а инфляция вернется к целевому показателю в 4% только в 2026 году.

Хотя прогноз Министерства экономики более радужный и дает рост на уровне 2,5% в этом году, Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что охлаждение экономики является частью плана правительства, направленного на "стабилизацию" инфляции.

Экономике пока удалось немного набрать обороты, несмотря санкции, а также относительно высокие зарплаты, которые помогли ослабить общественное недовольство войной.

Высокие процентные ставки не смогли сдержать рост цен, превысивший целевой показатель более чем в два раза. Тем не менее, Банк России в декабре сохранил ключевую процентную ставку на уровне 21%, что выше, чем сразу после вторжения.

Решение не повышать стоимость заимствований было принято после усиления критики со стороны бизнес-сообщества, заявлявшего, что банковское лекарство от инфляции стало более вредным, чем сама болезнь, и может спровоцировать волну банкротств.

Это будет "год затягивания поясов" - сказала Софья Донец, экономист T-Investments.

По словам Донец, обвал стоимости сырой нефти является одним из самых больших рисков для экономики в 2025 году. Если цена пойдет еще ниже, государству придется пойти на жертвы, сказала она.

Война

Еще одним неизвестным является сама война. Аналитики Промсвязьбанка заявили, что быстрое окончание конфликта, которое пообещал будущий президент США Дональд Трамп, может помочь укрепить рубль и вернуть иностранных инвесторов и экспортные доходы в Россию.

Свою лепту вносят также существенное ослабление рубля по отношению к доллару и проблемы с трансграничными платежами, возникшие из-за угроз санкций США.

"Риск рецессии также самый высокий за последние три года. В некоторых кварталах рост может быть отрицательным в следующем году. На данный момент наш основной прогноз - это по-прежнему рост к концу следующего года, чуть ниже 1%" , - сказал Донец.

Тем временем Украина прекратила транзит природного газа через свою территорию, и хотя экономический эффект, скорее всего, будет незначительным, по оценкам различных аналитиков, это все равно может обойтись России примерно в 0,2-0,3% ВВП.