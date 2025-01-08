Тищенко пришел на заседании Рады и заявил, что прекращает бороться с "офисами"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который ранее якобы имел проблемы с сердцем и долгое время отсутствовал в парламенте, появился на заседании Верховной Рады.﻿﻿ Об этом заявил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Украинская правда.

"Я понял, что эта борьба (с колл-центрами - ред.) никому не нужна. Я это выполнял по обращению своих избирателей" , – сказал он.

Тищенко в течение долгого времени не приходил на заседания Рады. Ранее он, ссылаясь на ишемическую болезнь сердца, не пришел на судебное заседание по делу об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Напомним, в Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко по факту событий в городе Днепр.

Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения Тищенко. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения увидели в пятизвездочном отеле Киева.

12 ноября Киевский апелляционный суд продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

23 декабря Тищенко, ссылаясь на проблемы с сердцем, не явился на судебное заседание по делу о незаконном лишении свободы экс-военнослужащего Дмитрия Мазохи.