Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о государственной тайне

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о государственной тайне. Об этом рассказала сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

Законодательная инициатива №11394 была поддержана 241 голосом народных депутатов.

Законопроектом предлагается дополнить перечень информации в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка, которая может быть отнесена к государственной тайне.

В частности, предлагается отнесение к государственной тайне информации об организации, содержании, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и информации о создании материально-технического резерва для реагирования на кризисные ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать определению правовых оснований ограничения отдельной информации об объектах критической инфраструктуры в доступе, что позволит минимизировать предпосылки для незащищенного обращения такой информации и угрозы ее использования врагом в ущерб национальной безопасности Украины.