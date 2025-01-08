В ЦПД предупредили о фейке касательно графиков отключения газа

В сети распространяются сообщения о якобы введении графиков отключения газа после прекращения транзита российского газа. Эта информация - очередной фейк. Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют к Telegram-боту.

"Информация о графиках отключения газа якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину не соответствует действительности" , - отмечают в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации также отмечает, что такие сообщения являются примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей для охвата большего количества читателей.

t.me/CenterCounteringDisinformation

Прекращение транзита газа РФ

Напомним, с 1 января Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на решение Украины пригрозил прекратить поставки электроэнергии. Украина ответила на шантаж Фицо и призвала Еврокомиссию отреагировать на заявления Фицо.

Впрочем, государственный оператор электросетей Словакии подчеркивает, что не собирается прекращать экспорт электроэнергии Украине и нарушать предварительно заключенные контракты.