В Армении ответили на обвинение президента Азербайджана в "фашизме"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвавшего Армению "фашистским государством". Пашинян утверждает, что в его стране аналогичное восприятие Азербайджана﻿. Об этом он сказал в интервью Armenia News, сообщает Деловая столица.

Пашинян предполагает, что Алиев сделал такие заявления, чтобы "создать легитимность" для эскалации в регионе. По его мнению, в Баку ожидают, что Армения ответит агрессивно, чтобы потом говорить о нарушении режима прекращения огня армянской армией.

"Несомненно, расчет в том, что реакция будет: "ты фашист", и спираль, которую я описал, начнет напрягаться" , — говорит армянский премьер и уверяет, что его страна будет предана "стратегии мира".

В то же время комментируя слова о "фашистской" Армении, он признал, что в Азербайджане существует такое восприятие его страны. Однако, мол, подобное восприятие по отношению к Азербайджану есть и в Армении. Именно это и привело к продолжительному конфликту между государствами, уверен Пашинян.

"Но стратегия мира состоит в том, чтобы принять во внимание, что в Азербайджане есть такое восприятие нас, а им — принять во внимание, что у Армении есть такое восприятие по отношению к ним. Повестка дня мира касается обсуждения и решения этих представлений" , — говорит он.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "фашистским государством" и добавил, что "фашизм должен быть уничтожен".