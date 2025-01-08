Китайский юань на минимуме на фоне опасений о повышении тарифов Трампа

Китайский юань ослаб до 16-месячного минимума из-за сильных экономических данных из США и опасений резкого повышения тарифов, которое может ввести администрация Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

В среду внутренний курс юаня упал до 7,33 юаня за доллар - это самый низкий показатель с сентября 2023 года, несмотря на то, что Народный банк Китая поддерживал стабильный курс в преддверии инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

Курс юаня разрешено колебаться в пределах 2% от ежедневного фиксированного курса, установленного центробанком, и нынешний обменный курс приближается к нижней границе этого диапазона.

Давление на продажи частично обусловлено опасениями, что резкое повышение тарифов на китайские товары, которое предлагает Трамп, заставит Народный банк Китая ослабить юань, чтобы компенсировать их влияние на экспорт. Экспорт помогает стране поддерживать экономический рост на фоне слабого внутреннего потребительского спроса.

Сильные данные по занятости и сфере услуг в США, опубликованные во вторник, также укрепили ожидания, что Федеральная резервная система будет сокращать ставки медленнее, чем предполагалось ранее.

В Китае же, напротив, применяют меры смягчения монетарной политики, чтобы бороться с дефляционными давлениями. Индекс доллара США вырос на 0,5% после публикации этих данных.

"Рынок нетерпелив и хочет увидеть резкое падение юаня" , - отметил Ви Кхун Чонг, старший стратег рынков в BNY.

Китайские акции также упали в среду: индекс CSI 300 в материковом Китае потерял 0,2%, а гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,9%.