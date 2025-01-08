В Киеве выявили первый случай метапневмовируса

В Киеве выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Врачи уверяют, что вирус не первый год фиксируют в Украине.﻿ Со ссылкой на Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, пишет Татьяна Веремеева, РБК-Украина.

В Центре отмечают, что метапневмовирус не является новым для Украины. Его впервые описали в 2001 году в Нидерландах. Как отмечают специалисты, этот вирус циркулирует в Украине в течение нескольких эпидсезонов, однако случаев с летальным исходом не зафиксировано.

По словам врача-вирусолога, профессора Аллы Мироненко, метапневмовирус не способен вызвать эпидемию или пандемию. Вирус имеет симптомы, похожие на грипп или ОРВИ: повышение температуры (не всегда высокое), кашель, насморк, слабость, боль в мышцах и суставах. Тяжелое течение возможно у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Как уберечься от метапневмовируса

Центр контроля и профилактики болезней призывает соблюдать основные меры профилактики:

регулярно мойте руки

избегайте контакта с больными

придерживайтесь этикета кашля

проветривайте помещение

Для желающих доступно бесплатное тестирование на вирус в вирусологической лаборатории. Сейчас риск вспышки метапневмовируса в Украине низкий, а показатели заболеваемости ниже, чем в предыдущие годы.