Дубинского и его бывшего помощника будут судить за переправку лиц через границу

Народного депутата Украины и его бывшего помощника будут судить за организацию незаконной переправки лиц через границу, дело передано в суд. Об этом заявил Офис генпрокурора, сообщает Укринформ.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Расследованием установлено, что народный избранник вместе с бывшим помощником, работающим главой общественной организации, в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Он выехал из Украины в Республику Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска.

В качестве основания для пересечения государственной границы мужчина предоставил документы, внесенные в систему «Шлях». Разрешение на выезд за пределы Украины было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии депутата и аффилированной с ним общественной организации.

Сам родственник после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне и никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял.

В 2023 году обвиняемые при тех же условиях повторно организовали незаконный выезд этого же «родственника» за границу как водителя волонтера.

По-прежнему родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства общественной организации.

Мужчина по указанию народного избранника должен был прибыть в город Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону частного автомобиля нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену, Австрия.

«Родич» вторично воспользовался разработанной депутатом и его сообщником схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Как сообщалось, 1 ноября 2023 года ГБР совместно с СБУ проводили обыски по факту незаконной переправки гражданина за границу. Рассматривалась версия причастности к противоправной схеме народного депутата Украины Александра Дубинского.

В ноябре 2023 года работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Дубинского, подозреваемого в служебном подлоге для выезда за границу.

В январе 2024 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Дубинского.

В марте 2024 года Печерский районный суд Киева на основании материалов НАПК признал народного депутата Александра Дубинского виновным в нарушении требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене в составе преступной организации. По данным следствия, в 2016 году Главное управление Генштаба ВС РФ создало в Украине преступную группу с участием Дубинского, занимавшуюся расшатыванием общественно-политической ситуации в стране и ее дискредитацией за рубежом. Преступная организация под руководством двух сотрудников российского Главного управления Генштаба ВС РФ действовала в столице Украины в виде агентурной сети

За свою деятельность ее участники получали деньги от военной разведки РФ.