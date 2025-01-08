Министр обороны Польши: Ближайший "Рамштайн" может оказаться последним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал о своих планах участия во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, отметив, что это может быть последняя встреча в таком формате. Об этом министр сказал на пресс-конференции, цитаты его выступления приводит издание 300 Polityka, сообщает Европейская правда.

Встреча в формате "Рамштайн" состоится в четверг, и его особенность, по словам польского министра, заключается в том, что он шире НАТО.

"Создателем этого является Ллойд Остин, до сих пор действующий министр обороны США. Я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы" , – сказал Владислав Косиняк-Камыш.

"Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясёнке" , – продолжил он.

Он отметил, что Польша возглавляет коалицию бронетанковых сил вместе с Германией и Италией, поэтому на встрече он планирует представить те достижения, которые уже есть за плечами в течение трех лет войны в Украине, сколько помощи было предоставлено.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей" в рамках формата "Рамштайн", на которой должны обозначить планы по поддержке Украины до 2027 года.

Напомним, Контактная группа по обороне Украины, известная также как формат "Рамштайн", возникла в 2022 году для координации военной поддержки Украины под эгидой США. Инициатива объединяет более 50 государств мира, подавляющее большинство – члены НАТО.

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.