ГПСУ о военных учениях в Беларуси: Ударных формирований не зафиксировано

Украинские пограничники отслеживают военные учения, которые проводятся в глубине территории Беларуси, на данный момент ударных формирований в направлении границы с Украиной не зафиксировано.﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Офицер напомнил, что разного рода учения на территории Беларуси происходят постоянно: как с территориальной обороной, так и с другими подразделениями.

Демченко подчеркнул, что Беларусь постоянно афиширует подобные учения, и повторяет, будто именно Украина представляет угрозу для Беларуси, умалчивая, что именно белорусы открыли свою границу для нападения России в феврале 2022 года.

"Мы постоянно отслеживаем то, что происходит в глубь территории Беларуси, чтобы понимать, насколько это представляет угрозу для Украины. Однако в первую очередь следует отметить, что сейчас каких-то ударных формирований на направлении нашей границы не фиксируется" , – рассказал спикер.

Напомним, Минобороны Беларуси заявило, что с 8 по 31 января в Гомельском районе РБ пройдут военные учения с военнообязанными территориальной обороны, а также резервистов и военных запаса.