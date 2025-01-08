Топ-дипломаты трех стран ЕС посетят США после инаугурации Трампа – СМИ

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши запланировали поездку в Вашингтон вскоре после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщили три дипломата Европейского Союза в комментарии Politico, сообщает Европейская правда.

По словам одного из дипломатов, который, как и два других, пожелал остаться неизвестным, идея поездки министров трех стран ЕС состоит в том, чтобы "продемонстрировать европейское единство".

Поездка все еще находится на стадии планирования, и ее дата еще не определена.

По словам двух дипломатов, министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее французского и польского коллег – Жан-Ноэля Барро и Радослава Сикорского – может сопровождать главная дипломат ЕС Кая Каллас.

Заметим, что на протяжении последних недель Трамп неоднократно выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

В частности, 7 января он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.