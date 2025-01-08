Женам и мужьям военных упростят получение украинского гражданства

Верховная рада Украины поддержала законопроект №12032. Он упростит получение украинского гражданства женам или мужьям военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Документ поддержали 270 народных депутатов. Законопроект улучшает правовое регулирование для тех, кто защищает Украину, и их семей.

Законопроект предлагает разрешить женам и мужьям граждан Украины, которые проходят (проходили) в установленном законодательством порядке военную службу, при получении гражданства Украины подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Такое же право будут иметь мужья и жены граждан Украины, которые погибли (умерли) при исполнении служебных обязанностей.

Также документом предусматривается:

установление квоты для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими;

возобновление гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта создаст условия для реализации права на получение украинского гражданства вторым из супругов, который стал на защиту Украины.

Упрощенное гражданство для военных

Напомним, ранее Рада также поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины.

Целью закона является закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на жительство, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.

Также добавим, что парламент в первом чтении поддержал законопроект об институте множественного гражданства.