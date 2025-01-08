Украине удалось вернуть из плена РФ 505 морпехов - Коордштаб

С начала полномасштабного вторжения благодаря совместной работе Координационного штаба и других соприкасающихся структур из российского плена удалось вернуть 505 морских пехотинцев по разным направлениям, сообщает Укринформ.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Украины Дмитрий Усов во время пресс-конференции "1000 дней несвободы: как вернуть украинских морпехов из плена".

"Благодаря работе Координационного штаба и всех соприкасающихся структур под председательством Кирилла Буданова (начальник Главного управления разведки Минобороны – ред.) за все время мы смогли вернуть 505 морских пехотинцев по разным направлениям, большая часть – это Мариуполь" , - сообщил Усов.