Украине удалось вернуть из плена РФ 505 морпехов - Коордштаб
С начала полномасштабного вторжения благодаря совместной работе Координационного штаба и других соприкасающихся структур из российского плена удалось вернуть 505 морских пехотинцев по разным направлениям, сообщает Укринформ.
Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Украины Дмитрий Усов во время пресс-конференции "1000 дней несвободы: как вернуть украинских морпехов из плена".
"Благодаря работе Координационного штаба и всех соприкасающихся структур под председательством Кирилла Буданова (начальник Главного управления разведки Минобороны – ред.) за все время мы смогли вернуть 505 морских пехотинцев по разным направлениям, большая часть – это Мариуполь" , - сообщил Усов.
"1000 дней это очень много, особенно когда мы говорим о человеческих судьбах. Мы должны считаться, что количество морских пехотинцев, которые еще сейчас имеют статус без вести пропавшего или попали в плен, что подтверждено МККК (Международный Комитет Красного Креста - ред.) или другими источниками - более 3000 человек", - добавил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.