ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту РФ в Донецкой области

Вооруженные силы Украины поразили высокоточным ударом командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии России, который базировался в городе Харцызск Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово".

Как сообщили в Генштабе, военные приняли все меры, чтобы во время удара гражданское население не пострадало.

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