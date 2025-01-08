ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту РФ в Донецкой области
Вооруженные силы Украины поразили высокоточным ударом командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии России, который базировался в городе Харцызск Донецкой области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово".
Как сообщили в Генштабе, военные приняли все меры, чтобы во время удара гражданское население не пострадало.
Предыстория:
- Накануне 7 января Силы обороны ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ у населенного пункта Белая Курской области.